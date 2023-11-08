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В Луганске взорвали авто с экс-начальником «милиции ЛНР»

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  • 8.11.2023, 11:07
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В Луганске взорвали авто с экс-начальником «милиции ЛНР»

Коллаборант не выжил.

Во временно оккупированном Луганске 8 ноября ликвидирован очередной коллаборант. Речь идет об известном предателе, «депутате народного совета ЛНР» и экс-главаре «народной милиции» Михаиле Филипоненко.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Его якобы подорвали в собственном авто, передает obozrevatel.com.

Утром 8 ноября государственные пропагандистские СМИ РФ начали распространять сообщения о «трагической гибели» известного коллаборанта Филипоненко во временно оккупированном Луганске. В качестве первоисточника они указывали сообщение еще одного «депутата народного совета ЛНР», некоего Юрия Юрова.

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко», – написал Юров.

Он также заявил, что якобы на экс-главаря «народной милиции» уже совершалось покушение: 21 февраля 2022 года в ОРЛО заявляли, что «возле здания представительства «ЛНР» в СЦКК была взорвана его машина». Тогда коллаборант не пострадал.

Юров не назвал причины «трагической гибели» коллаборанта. За него это сделали пропагандисты ТАСС.

«Бывший начальник управления народной милиции ЛНР Филипоненко погиб в результате подрыва автомобиля - Луганский информационный центр», – отмечено в сообщении.

Филипоненко, как отметил журналист Денис Казанский, пополнил все более расширяющийся список предателей, стоявших у истоков создания Россией террористической группировки «ЛНР» и, судя по всему, слишком много знавших.

«Просто какая-то эпидемия. «Прокурора ЛНР» Горенко прямо в рабочем кабинете взорвали «украинские диверсанты». «Министра МВД ЛНР» Корнета взорвали в барбершопе. Он выжил, но загадочно исчез. Больше о нем никакой информации с тех пор нет. Теперь вот «трагически погиб» еще один представитель этой веселой компании», – написал он.

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