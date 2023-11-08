Кадыров пообещал уволить чиновников, дети которых говорят только на русском 7 8.11.2023, 16:15

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Правитель заявил, что поколение, которое не знает чеченский язык, обречено.

Чеченский правитель Рамзан Кадыров заявил, что будет отправлять чиновников в отставку, если их дети не владеют чеченским языком. Об этом сообщило агентство «Чечня Сегодня».

По словам правителя, поколение, которое не знает чеченский язык, обречено.

Кадыров подчеркнул, что будет увольнять чиновников, чьи дети не знают родного языка, так как этому должны научить сами родители. Из-за того, что в школах и детских садах преподают русский, поколение уже начало думать на этом языке.

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