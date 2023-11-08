Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз 8.11.2023, 16:24

Однако есть условие.

Еврокомиссия рекомендовала совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз «при условии, что правительство страны предпримет важные шаги по реформированию». Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Украина делает еще один ключевой шаг на пути к ЕС».

Также чиновник поздравил жителей Молдовы и пообещал поддерживать Грузию на пути к ЕС.

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