Азербайджан провел парад победы в столице Карабаха 8.11.2023, 16:58

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Его приурочили к освобождению территорий.

Власти Азербайджана провели военный парад в карабахском городе Ханкенди (бывший Степанакерт – прим.), приуроченный к третьей годовщине освобождения территорий, ранее занятых Арменией. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В параде принял участие сам глава государства, а также его жена и сын.

На главной площади Ханкенди парадом прошли подразделения Минобороны, внутренних войск МВД, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности и армейского спецназа.

Также во время парада зрителям продемонстрировали современные образцы военной техники, в том числе трофейной, переданной Азербайджану базировавшими на территории Нагорного Карабаха войсками непризнанной республики в сентябре этого года.

15 октября Ильхам Алиев лично поднял флаг Азербайджана над Ханкенди.

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