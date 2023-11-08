Азербайджан провел парад победы в столице Карабаха
- 8.11.2023, 16:58
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Его приурочили к освобождению территорий.
Власти Азербайджана провели военный парад в карабахском городе Ханкенди (бывший Степанакерт – прим.), приуроченный к третьей годовщине освобождения территорий, ранее занятых Арменией. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В параде принял участие сам глава государства, а также его жена и сын.
На главной площади Ханкенди парадом прошли подразделения Минобороны, внутренних войск МВД, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности и армейского спецназа.
Также во время парада зрителям продемонстрировали современные образцы военной техники, в том числе трофейной, переданной Азербайджану базировавшими на территории Нагорного Карабаха войсками непризнанной республики в сентябре этого года.
15 октября Ильхам Алиев лично поднял флаг Азербайджана над Ханкенди.