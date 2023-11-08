Украинские артиллеристы под Марьинкой уничтожили бронегруппу россиян 8.11.2023, 18:21

Оккупанты предприняли очередную попытку штурма.

Российские оккупационные войска предприняли очередную попытку штурма на Марьинском направлении. Украинские защитники удачно отразили атаку оккупантов, ликвидировав три единицы боевой техники. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как отмечает ведомство, аэроразведка ГПСУ обнаружила движение бронегруппы оккупантов, после чего артиллерия десантно-штурмовых войск нанесла по ней мощные удары.

В результате контратаки танк и БМП оккупантов были ликвидированы. Позже ДШВ также удалось уничтожить броню, которая проводила активные атаки по украинским позициям.

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