Генерал ЦАХАЛ Хагари: ХАМАС утратил контроль над севером Газы 8.11.2023, 23:28

Израиль продолжает наступление.

Палестинское террористическое движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, передает Reuters.

«Сегодня мы видели, что порядка 50 тыс. жителей Газы перешли с севера сектора на юг. Они переезжают, так как понимают, что ХАМАС потеряло контроль на севере [Газы]. ХАМАС потерял контроль и продолжает терять контроль на севере», — сказал он.

Вместе с этим генерал заявил, что ЦАХАЛ продолжает наступление, параллельно блокируя тоннели и шахты, а также захватывая вражеские боеприпасы. По его словам, войскам удалось захватить около 700 снарядов для РПГ, которые ХАМАС использовал для нападения на наземные войска ЦАХАЛа.

Также Хагари отметил, что число подтвержденных заложников в секторе Газа было снижено с 240 до 239 человек.

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