Армия Израиля вытеснила ХАМАС с севера Газы 9.11.2023, 8:25

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Боевые действия перенесены на юг.

В Армии обороны Израиля заявили, что израильские военные нанесли значительный ущерб воздушным и военно-морским силам террористической группировки ХАМАС. Также они «углубляются» в Газу и уже вытеснили террористов с северной его части.

Об этом сказал представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает The Times of Israel. По его словам, израильтяне нанесли удары по воздушным и военно-морским группировкам ХАМАС, которые планировали стратегические атаки на Израиль.

Также ЦАХАЛ захватили около 700 патронов для ручных противотанковых гранатометов, которые ХАМАС использовал для нападения на наземные войска в секторе.

Хагари также рассказал, что около 50 тысяч человек эвакуировались из северной часть сектора Газа на юг через гуманитарный коридор, который ЦАХАЛ открыл на несколько часов. Он отметил, что люди понимают, что «ХАМАС потерял контроль».

Также представитель израильской армии добавил, что в настоящее время на столе переговоров нет соглашения о прекращении огня, а есть только потенциальные «гуманитарные паузы», которые могут позволить гражданскому населению эвакуироваться.

Накануне Армия обороны Израиля объявила, что за последний месяц было атаковано более 14 000 объектов террористов ХАМАС. Также ЦАХАЛ уничтожил многих боевиков ХАМАС, ключевую инфраструктуру и оружие.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что войска ЦАХАЛ расположены на севере, в самом «сердце города Газа», и проводят атаки на командование ХАМАС. Позже Нетаньяху заявил, что «город Газа оцеплен», а ЦАХАЛ продолжает усиливать давление на ХАМАС каждый час и каждый день.

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