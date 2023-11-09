США ударили по иранским силам в Сирии 9.11.2023, 8:41

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В ответ за нападения на американские военные базы.

США нанесли воздушный удар по военному объекту в Сирии, который использовался Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и другими аффилированными с ним группировками.

Об этом сообщает Центральное командование США.

Там отметили, что удар был нанесен после серии атак на американские базы в Сирии.

«Мы предпримем все необходимые меры, чтобы защитить наших людей от тех, кто ответственен за нападения, и ответим во время и в месте по нашему выбору», - заявили в Центральном командовании.

Удары по военным базам США

Пентангон 30 октября заявил, что военные базы США в Ираке и Сирии атаковали более 20 раз. Удары произошли из-за войны Израиля с ХАМАС, вызвавшей рост напряженности на Ближнем Востоке. Иран поддерживает ХАМАС и так отвечает на военную помощь США в Израиль.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США 3 ноября был в Израиле, где встретился с премьер-министром страны Биньямина Нетаньяху. Они обсудили защиту граждан Израиля и кампанию против ХАМАС.

Позже аналитики Института изучения войны заявили, что количество нападений составило 39.

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