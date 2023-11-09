«Моссад» провел операцию против боевиков «Хезболлы»в Бразилии
- 9.11.2023, 9:15
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Сорван масштабный антисемитский погром.
В разведывательной службе Израиля «Моссад» отрапортовали о спецоперации против ливанской террористической группировки «Хезболла» в Бразилии. Там боевики намеревались провести теракты против еврейских центров и общин на фоне успешной кампании Армии обороны Израиля в секторе Газа.
Об этом сообщили в Times of Israel. Израильская спецслужба поблагодарила правоохранительные органы Бразилии за содействие и оперативный арест боевиков «Хезболлы».
«Группировка работает по всему миру при поддержке Ирана, совершая нападения на израильские, еврейские и западные цели. Мы же работаем над предотвращением всех таких попыток там, где это необходимо», – обозначили в «Моссаде».