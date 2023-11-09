Офицер СВР назвал самого опасного соперника Путина 9.11.2023, 9:29

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В Кремле прощупывают почву.

Российское население устало от Владимира Путина. Но, конечно же, он никому не будет передавать свою власть.

Об этом «24 каналу» рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что Путин в 2020 году «обнулил»собственные сроки, чтобы пожизненно остаться президентом России.

Уже в ПАСЕ поддержали резолюцию, по которой призывают все государства считать его нелегитимным по истечении нынешнего президентского срока.

Сейчас Кремль проверяет реакцию населения на Путина. Ведь многие россияне буквально устали от него.

«В Кремле прощупывают почву. Народ от него устал. 24 года человек у власти. Когда кто-то столько времени сидит в Кремле, люди от него устают. Сейчас у него проблемы. Не в том, чтобы подделать выборы. В этом проблем нет. У него низкая поддержка», – считает Жирнов.

В первые два президентских срока Путина действительно поддерживали около 60% избирателей. А сейчас, как утверждает Жирнов, в Москве его поддерживают 15%, в Санкт-Петербурге – 10%. В таком случае приписывать себе 80% поддержки – странная идея.

При этом народ просто не может прийти на избирательные участки. А Кремлю нужно показать высокую явку.

Кто может быть конкурентом Путину

Как подчеркнул Жирнов, когда-то Путин сделал Алексея Навального «главным оппозиционером» буквально из-за того, что сажал его в тюрьму перед выборами. Он сделал то же самое с террористом Игорем Гиркиным.

Также есть политический деятель Борис Надеждин, который жестко критикует Путина, но при этом его не сажают в тюрьму. Скорее всего, Кремль считает его «игрушечной оппозицией», чтобы продемонстрировать миру, будто в России действительно есть какая-то политическая жизнь.

«Для Путина самым опасным является Борис Надеждин. Понятно, что это «спарринг-партнер». Если почитаете его программу, она шокирует. Он жестко наезжает. В течение 24 лет, конечно, были искусственные оппозиционные кандидаты от власти. Как Прохоров в 2012 году. А тут может произойти такое, что возьмет Надеждин – и «шарахнет». И за него проголосуют больше, чем за Путина», – рассказал Жирнов.

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