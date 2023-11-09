СМИ: Американские и сирийские войска вступили в бой в районе Евфрата 9.11.2023, 9:54

13,930

Это произошло после ударов ВВС Израиля и США по восточным кварталам Дейр-эз-Зора.

Сирийская армия вступила в бой с американскими войсками и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами (СДС) к востоку от реки Евфрат.

Это произошло после ударов израильских и американских ВВС по восточным кварталам Дейр-эз-Зора, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, стороны применяют различные виды вооружений, включая тяжелую артиллерию и ракеты. Бои начались примерно в 02:27 (3:27 по Минску). Через час после активизации военных действий их интенсивность снизилась.

Накануне, 8 ноября, около 22:50 (23:50 по Минску) израильские Военно-воздушные силы нанесли удар «по некоторым военным пунктам в южном регионе» Сирии, что привело к материальным потерям, сообщило сирийское агентство SANA.

Одновременно с этим США атаковали склад с оружием на востоке Сирии.

В Пентагоне объяснили, что истребители F-16 нанесли удар «в целях самообороны», поскольку склад использовали представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок. Также удар стал ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии, подчеркнул министр обороны США Ллойд Остин.

В ответ на действия ВВС США отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» выпустили шесть ракет по американской военной базе возле газового месторождения Конико на востоке Сирии. Позже эти же силы запустили не менее 15 ракет по базе США, которая находится в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, сообщает Al Mayadeen. Также на севере Ирака беспилотниками была атакована американская авиабаза на военном аэродроме Харир.

После начала войны между Израилем и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. По данным Пентагона, базы подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников более 40 раз. В результате серии атак пострадали десятки американских военных, говорил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его словам, нападения на базы США имеют небольшой масштаб, но американское военное командование оценивает их как «тревожные и опасные». «[Сейчас] наше внимание сосредоточено на сдерживании более широкого регионального конфликта», — подчеркивал Райдер.

Согласно данным The Washington Post, в настоящее время в Ираке дислоцированы около 2,5 тыс. американских военнослужащих, а в Сирии — около 900.

Власти Сирии после нападения ХАМАС на Израиль поддержали палестинских боевиков и назвали ответные действия Израиля «сионистским терроризмом». Также Дамаск неоднократно требовал от США вывести войска с территории страны, заявляя, что они находятся там незаконно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».