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Мощные взрывы прогремели на военной базе россиян «Лотос» в Скадовске

  • 9.11.2023, 11:38
Мощные взрывы прогремели на военной базе россиян «Лотос» в Скадовске

Сообщается о прилете ракет.

Утром в четверг, 9 ноября, во временно захваченном Скадовске Херсонской области раздавались взрывы. Их эпицентром стало месторасположение оккупантов на базе «Лотос».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«Скадовск. #НашіОчіВсюди сообщают о прилете по базированию оккупантов на базе «Лотос» примерно 25 минут назад», - рассказал он.

Ситуация в Скадовске

Скадовск - город Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра. Населенный пункт был оккупирован российской армией в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. В последнее время там постоянно происходят «хлопки». Например, буквально 4 ноября в Скадовске гремели взрывы. Тогда писали о «прилете», предварительно в гостиницу «Цитадель». Сообщается, что в одном из районов города после взрыва пропало электричество.

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