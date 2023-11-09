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ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4

  • 9.11.2023, 12:52
  • 2,438
ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-300В4

Техника оккупантов уничтожена на Таврическом направлении.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил об уничтожении Силами обороны новейшего российского ЗРК С-300В4 на Таврическом направлении.

Об этом он сообщил в Telegram.

Кроме того, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия» выполнили 1241 огневое задание, в результате которых общие потери врага составили 542 человека.

Всего на Таврическом направлении враг нанес 23 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 888 артобстрелов.

Тарнавский отметил, что украинские бойцы стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Россияне пытались безуспешно наступать в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское и южнее Пречистовки Донецкой области.

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