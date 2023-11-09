Удар по штабу россиян в Скадовске: много «двухсотых» и «трехсотых»2
- 9.11.2023, 13:08
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«Прилет» был по расположению офицерского состава оккупантов.
Утром в четверг, 9 ноября, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что было два громких «прилета». Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает glavred.info.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в Скадовске был «прилет» по месту базирования личного состава оккупантов. Они находились в местном туристическом комплексе «Лотос».
Позже он уточнил: «Место попадания не Лотос, а чуть дальше в том районе – здание бывшего колхоза Советская Украина на углу Гагарина и Портовой».
По его словам, все заблокировано, никого не пускают к месту «прилета».
«Уже известно о минимум 15 раненых и пяти «хороших русских», которые никогда не вернутся домой», - написал Андрющенко.
Российские пропагандисты говорят, что удар был по одному из зданий в центре города, которое войска РФ использовали как штаб, и угрожают «местью». Отмечается, что в Скадовске «все очень плохо».
Также они фактически подтверждают, что среди оккупантов есть жертвы и пострадавшие.
Также в Сети появились первые фото с места «прилета» в Скадовске.
Напомним, 17 октября в оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремел мощный взрыв. После него над домами поднялся густой дым. «Прилет» был по расположению офицерского состава российских оккупантов.