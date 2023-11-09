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СМИ: В Скадовске ликвидирован высокопоставленный офицер штаба РФ и его команда

  • 9.11.2023, 13:57
  • 5,556
СМИ: В Скадовске ликвидирован высокопоставленный офицер штаба РФ и его команда

Z-пропагандисты паникуют.

Российские военные пропагандисты признаются, что ракетный удар ВСУ по штабу российской армии в оккупированном Скадовске (Херсонская область) нанес серьезный урон ВС РФ.

В Z-каналах подтверждают, что «в Скадовске все плохо и очень плохо», отмечая весомые потери оккупационной армии. На месте скорые и пожарные, идет разбор завалов, передает dialog.ua.

По всей вероятности, в ходе удара мог быть ликвидирован высокопоставленный офицер штаба и его команда.

Оккупанты сообщают, что ракетный удар состоялся около 10 часов утра - часть российских военных госпитализирована, количество погибших умалчивается.

Крупные Z-каналы возмущены безалаберностью российских военных и отсутствию мер безопасности во время нахождения на оккупированных территориях Украины.

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