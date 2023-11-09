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Евросоюз доставил 370 автобусов для Украины

  • 9.11.2023, 15:15
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Евросоюз доставил 370 автобусов для Украины

100 из них профинансировал польский Фонд международной солидарности.

В субботу 4 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первая леди Украины Елена Зеленская и президент польского Фонда международной солидарности Рафал Дентяловский приняли участие в передаче автобусов властям Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Львовской и Черниговской областей Украины.

Евросоюз доставил 370 автобусов, 100 из них профинансировал польский Фонд международной солидарности, сообщает Wnet.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, в настоящее время не хватает еще около 2100 автобусов.

«Это хорошая модель функционирования синергии между польскими инициативами и Европейским Союзом. Вместе с ЕС в течение двух лет мы реализуем огромный проект гуманитарной поддержки для Украины.

В прошлом году мы передали 25 машин скорой помощи восточным районам Украины, наиболее пострадавшим от войны, а в этом году — 100 автобусов из 370, которые обещала Еврокомиссия.

Мы также участвуем в «зимней акции», то есть в поддержке Украины в условиях приближающейся зимы и угрозы российских атак на энергетическую систему. Но что важно и что я хотел бы, чтобы от этого разговора осталось, так это то, что можно преследовать политические интересы страны, но в то же время сохранять верность моральным принципам. Для меня это самый важный месседж из этой деятельности фонда. Мы реализуем на практике идею солидарности между народами, солидарности между поляками и украинцами, но реализуем польский политический интерес.

Это не какой-то романтизм, это, на мой взгляд, высшая точка прагматизма. В этом прагматизме, безусловно, есть то, что польская роль была замечена Еврокоммиссией», — заявил глава польского Фонда международной солидарности Рафал Дентяловский.

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