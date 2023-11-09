ЦАХАЛ захватил «штаб-крепость» ХАМАСА в сердце Газы: что там нашли
- 9.11.2023, 18:55
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В ходе боев израильские бойцы ликвидировали 50 террористов.
Израильские военные захватили укрепленный квартал ХАМАСа в центре города Газа, расположенный вплотную к больнице «Шифа». Эта «крепость» служила террористам штабом. 12-й канал ИТВ сравнивает ее по значимости с комплексом минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве, пишет сайт «Детали».
Бригада «Гивати» несколько предыдущих дней вела тяжелые бои в этом районе. В их ходе было ликвидировано более 50 террористов.
Одновременно бронетехника и инженерные силы очищали территорию, разрушая обширную подземную инфраструктуру террора.
Квартал был «ядром» разведывательной и оперативной деятельности ХАМАСа. В том числе террористы использовали его для планирования и подготовки кровавой атаки 7 октября. Здесь расположены несколько стратегических объектов ХАМАСа: центральный штаб разведки, штаб противовоздушной обороны и «министерство внутренних дел» в Газе.
Также здесь находились крупнейшие в секторе Газа тренировочные базы, где боевики учились вести войну в городской застройке. В квартале обнаружены склады ракет, мин, ПТРК и дронов, заводы по производству ракет и взрывчатки.
Здесь же размещались командирские помещения и ракетные позиции, с которым ХАМАС вел обстрелы.
На видео, опубликованном ЦАХАЛом, показано, что склады ракет и взрывчатки размещались в том числе внутри школы, рядом с классами, где учились дети.