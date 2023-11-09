В Минске обнаружена интересная квартира 2 9.11.2023, 23:01

2,950

Это точно панелька в Каменной Горке?

В базе Realt появилась трешка, в которой ремонт сделан по дизайнерскому проекту, а также в ней установлена авторская корпусная мебель и застелен эксклюзивный паркет. Ремонт в квартире не закончен, но это касается только санузлов и лоджии.

Квартира находится в девятиэтажном панельном доме 2009 года постройки на улице Неманской, 44. Трешка размещена на седьмом этаже. Ее общая площадь — 77,8 «квадрата».

В квартире три жилых комнаты, кухня 12,7 «квадрата», просторный коридор, раздельный санузел и застекленная лоджия. Высота потолков — 2,65 метра. Есть бойлер и автономная регулировка отопления со счетчиком.

В трешке сделан ремонт по проекту дизайнера. Бывший хозяин — производитель паркета и мебели, поэтому в квартире застелен эксклюзивный паркет, а также установлена авторская корпусная мебель с фрезеровками. Для нее использовались дорогие породы дерева, а сверху она покрывалась бельгийским маслом, которое увеличивает время ее эксплуатации.

Однако ремонт не закончен. Остались санузлы, которые можно сделать на свой вкус, и огромная лоджия. В квартире сейчас никто не прописан.

Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности четыре гипермаркета, школы, детские сады и поликлиники. Метро находится в 15 минутах от дома, если идти пешком. Возле дома есть обширная парковка.

В объявлении указано, что квартира продается без посредников. Хотят за нее 114 700 долларов («квадрат» обойдется в 1474 доллара). В стоимость входит встроенная мебель, кухня, кухонная техника, включая посудомоечную машину и газовую варочную панель. Приобрести ее можно и с мягкой мебелью и декором, но за это будет отдельная доплата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».