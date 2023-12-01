В Смоленской области гражданин Беларуси напал с ножом на полицейского 1.12.2023, 9:20

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Белорус не дал забрать себя в отделение.

В Смоленской области гражданин Беларуси напал с ножом на полицейского. Инцидент произошел 19 ноября. О нем сообщает смоленская газета «Рабочий путь».

Полицейский поехал забрать гражданина Беларуси в отделение, чтобы составить на него административный протокол о незаконном проживании на территории города Сафоново. Мужчина был нетрезв, он не захотел проследовать с полицейским, оскорбил его, схватил за воротник и попытался ударить ножом в живот. Прежде чем дебошира нейтрализовали, он успел четырежды ударить полицейского руками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти). Гражданина Беларуси заключили под стражу.

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