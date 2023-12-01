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Задержан главный режиссер Витебской телерадиокомпании

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  • 1.12.2023, 11:00
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Задержан главный режиссер Витебской телерадиокомпании

Обыски провели в его кабинете и дома.

Силовики пришли вчера в здание Витебской телерадиокомпании (ТРК) для задержания главного режиссера Сергея Орлова. Обыски провели в его кабинете и дома. Что вменяется ему в вину — неизвестно, пишет «Весна».

Сергей — создатель многих документальных фильмов и программ (наиболее известна лента «Евфросиния Полоцкая», а его цикл «Семейный альбом» стал победителем международного католического фестиваля христианских фильмов и телепрограмм «Magnificat»).

Является академиком Международной Евразийской академии телевидения и радио. Организатор телемарафона по сбору средств на восстановление Свято-Покровского кафедрального собора. Директор телеканала 6ТВК и организатор регионального телеканала «Витебск».

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