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Карточки некоторых белорусских банков могут завтра не работать

  • 1.12.2023, 12:16
Карточки некоторых белорусских банков могут завтра не работать

Возможны трудности при оплате товаров и услуг.

Банковский процессинговый центр запланировал на субботу технические работы, в результате чего держатели банковских карт могут испытать временные трудности при оплате товаров и услуг, а также снятии наличных в банкоматах.

Как сообщили в Банковском процессинговом центре, на 2 декабря там запланировано проведение технологических работ на аппаратно-программном комплексе.

В связи с этим в указанную дату с 3:20 до 4:00 владельцы карточек банков, пользующихся услугами центра, могут столкнуться с кратковременными перебоями в обслуживании.

Также у пользователей в этот период могут возникнуть проблемы при проведении операций в организациях торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах, обслуживаемых банками, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.

Напомним, партнерами Банковского процессингового центра являются следующие белорусские банки: Беларусбанк, Белагропромбанк, Паритетбанк, Банк «Решение», БТА Банк, Цептер Банк и БСБ Банк.

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