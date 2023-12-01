Tesla открыла предзаказ на электрический пикап Cybertruck 2 1.12.2023, 13:08

Компания намерена ежегодно производить 200 тысяч электропикапов.

Производитель электрических автомобилей компания Tesla открыла предзаказ на электрический пикап Cybertruck с доставкой в 2024-2025 годах. Услуга доступна пока только для США, Канады и Мексики, при этом в двух последних странах пока принимаются только платные заявки на предзаказ, пишет сайт detaly.co.il.

Самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 50 тысяч долларов, на одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час разогнаться за 6,5 секунд, сообщает сайт производителя. Доставят машину покупателю в 2025 году.

Самая дорога модификация Cyberbeast будет доставлена в 2024 году, обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, с максимальной скоростью до 200 километров в час.

В прошлом месяце компания сообщила, что поставки пикапа начнутся 30 ноября, а Илон Маск отметил, что компания намерена ежегодно производить 200 тысяч электропикапов. За две недели до начала продаж выяснилось, что владельцы должны согласиться не продавать и не пытаться продать пикап в течение первого года с момента его поставки.

Business Insider пишет, что Tesla включила в контракт на покупку электрических пикапов Cybertruck пункт о том, что владельцы соглашаются не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года с момента его поставки.

Владельцы электропикапов, которым необходимо будет продать их менее чем через год, должны будут уведомить компанию. Если Tesla одобрит такое исключение из правил, то она будет иметь первоочередное право на выкуп автомобиля со скидкой в 25 центов за пройденную милю и рядом других условий, отмечает MarketWatch.

«Если Tesla откажется приобрести ваше транспортное средство, вы можете перепродать его третьему лицу только после получения письменного согласия от Tesla», — говорится в контракте.

В стандартную комплектацию Cybertruck входят автопилот, автопарковка и полный привод.

Just drove Cybertruck around Austin! pic.twitter.com/QN19Agqa7R — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2023

Еще в 2019 году, на презентации пикапа Илон Маск сообщил, что корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированы. По его словам, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули 9-миллиметрового калибра. Теперь же, перед стартом поставок 30 ноября, Tesla, судя по всему, решила особо подчеркнуть это преимущество нового электромобиля.

В социальной сети Х (ранее – Twitter) появилось видео пикапа Tesla Cybertruck с несколькими десятками пулевых отверстий. Судя по обнародованному видеоролику, электропикап Tesla Cybertruck без особых проблем движется по дороге – похоже, ни одна из выпущенных по нему пуль не достигла желаемого результата.

BREAKING: Cybertruck seen on the highway potentially gone through bullet proof testing 📐👽🤯



Seen by member of the club. pic.twitter.com/wBr9mNrLl7 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 20, 2023

Ситуацию прояснил Илон Маск: по его словам, специалисты компании выпустили в водительскую дверь автомобиля весь боезапас барабанного магазина пистолета-пулемета Томпсона (также называемого «Томми-ган»), но электрический пикап выдержал сей натиск – ни одна пуля не проникла непосредственно в салон.

BREAKING: Cybertruck seen on the highway potentially gone through bullet proof testing 📐👽🤯



Seen by member of the club. pic.twitter.com/wBr9mNrLl7 — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) October 20, 2023

Пистолетный унитарный патрон .45 ACP, используемый в пистолете-пулемете Томпсона, был основным армейским пистолетным патроном США в обе мировые войны и после, вплоть до операции «Буря в пустыне». С самого появления это популярный патрон и на гражданском рынке. Судя по фото, Tesla Cybertruck с достоинством прошел испытание, защитив водителя и оставаясь на ходу.

Стоит напомнить, что несколько лет назад Илон Маск сообщал о высоких защитных свойствах электрического пикапа, отмечая, что прочный корпус Cybertruck выдержит попадание из 9-миллиметрового пистолета. Похоже, что перед стартом продаж специалисты Tesla решили наглядно продемонстрировать защитные возможности своего автомобиля. При этом вопрос касательно бронирования стекла пикапа остается открытым.

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