Видеофакт: украинский дрон «сел на плечи» оккупанта 1 1.12.2023, 16:19

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Россиянин получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

Оператор дрона-камикадзе попал в российского оккупанта, который в составе штурмовой группы пытался атаковать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как дрон буквально садится на плечи захватчика и взрывается. Россиянин получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

«На рассвете российские оккупанты по привычке полезли в штурм, но услышав звук дрона, замерли. Как оказалось навсегда. Работа роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company», - отмечает в комментарии автор публикации.

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