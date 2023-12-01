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Видеофакт: украинский дрон «сел на плечи» оккупанта

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  • 1.12.2023, 16:19
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Видеофакт: украинский дрон «сел на плечи» оккупанта

Россиянин получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

Оператор дрона-камикадзе попал в российского оккупанта, который в составе штурмовой группы пытался атаковать позиции украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, как дрон буквально садится на плечи захватчика и взрывается. Россиянин получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

«На рассвете российские оккупанты по привычке полезли в штурм, но услышав звук дрона, замерли. Как оказалось навсегда. Работа роты ударных БПЛА 47-й ОМБр Strike Drones Company», - отмечает в комментарии автор публикации. 

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