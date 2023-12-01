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Для белорусов закрывается еще одно окно для международных денежных переводов

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  • 1.12.2023, 18:00
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Для белорусов закрывается еще одно окно для международных денежных переводов

С 11 декабря.

«Альфа-Банк» с 11 декабря начнет ограничивать SWIFT-переводы на счета клиентов польского банка PKO Bank Polski. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Отправка SWIFT-переводов в польский банк будет прекращена с 11 декабря, а прием — с 16 декабря. Изменения касаются как переводов через корреспондентский счет банка, так и отправки денег в банк PKO напрямую.

«Мы ищем новый банк-корреспондент для переводов в страны ЕС. Пока же в Альфе работают международные переводы в российских рублях, китайских юанях и других валютах», — предупредили в банке.

Западные страны стали вводить санкции против белорусских банков с весны 2022 года. Эти меры стали ответом на содействие режима Лукашенко военной агрессии России против Украины.

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