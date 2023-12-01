Центробанк РФ признал, что на мировом рынке российский рубль никому не нужен 1.12.2023, 19:35

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Планы Кремля о превращении рубля в альтернативу доллару и евро провалились.

Российский рубль никому не нужен на международном рынке. Его использует в торговых операциях только сама Россия, да и то в основном для обхода западных санкций. Такой вывод напрашивается из обзора рыночных рисков, опубликованного Центробанком РФ, отмечает «Униан».

Так, доля рубля в оплате российского экспорта сейчас составляет около 40%, что на 10-15% больше довоенного уровня. Российский импорт оплачивается рублем на 30%, что отвечает довоенным показателям. А вот в сделках, не связанных напрямую с российским импортом/экспортом рубль фактически никто не использует.

«Роль офшорного рынка рубля возрастает, но пока остается ограниченной», – говорится в обзоре рыночных рисков, который по правилам российского «новояза» назван «Обзором финансовой стабильности».

Из отчета также следует, что рублевую выручку от торговых операций с Россией иностранные банки и компании стремятся немедленно обменять на другую валюту и делают это зачастую внутри российской же финансовой системы. Т.е. вымывают из нее иностранную валюту.

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