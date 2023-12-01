Украинские партизаны в Москве мобилизовались в ВС РФ

Украинские партизаны в Москве мобилизовались в ВС РФ4
- 1.12.2023, 21:00
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Они готовятся выполнить несколько задач.
Представители украинского подполья смогли проникнуть в ряды российской армии через кампанию по мобилизации, проходящей в Москве. Партизаны будут вести диверсионную и подрывную работу.
Об этом сообщает крымское движение сопротивления «Атеш».
В заявлении подпольщиков отмечается, что с каждым днем движение сопротивления российской оккупации растет, и «мы приветствуем новых участников, которые встают на путь борьбы с путинским режимом».
«Военкоматы Даниловского и Перовского районов города Москвы помогли нашим новым агентам мобилизоваться в ВС РФ», - говорится в публикации.
В движении уточнили, что украинские агенты не только будут передавать Силам обороны ценную информацию о противнике, но также осуществлять диверсионные действия.
«Их задача - не только информировать, но и активно влиять на боеспособность оккупантов», - рассказали в «Атеш».
Также представители партизанского движения опубликовали кадры с военкоматами в Москве, где им удалось мобилизоваться в росармию.