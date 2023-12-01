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Украинские партизаны в Москве мобилизовались в ВС РФ

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  • 1.12.2023, 21:00
  • 4,836
Украинские партизаны в Москве мобилизовались в ВС РФ

Они готовятся выполнить несколько задач.

Представители украинского подполья смогли проникнуть в ряды российской армии через кампанию по мобилизации, проходящей в Москве. Партизаны будут вести диверсионную и подрывную работу.

Об этом сообщает крымское движение сопротивления «Атеш».

В заявлении подпольщиков отмечается, что с каждым днем движение сопротивления российской оккупации растет, и «мы приветствуем новых участников, которые встают на путь борьбы с путинским режимом».

«Военкоматы Даниловского и Перовского районов города Москвы помогли нашим новым агентам мобилизоваться в ВС РФ», - говорится в публикации.

В движении уточнили, что украинские агенты не только будут передавать Силам обороны ценную информацию о противнике, но также осуществлять диверсионные действия.

«Их задача - не только информировать, но и активно влиять на боеспособность оккупантов», - рассказали в «Атеш».

Также представители партизанского движения опубликовали кадры с военкоматами в Москве, где им удалось мобилизоваться в росармию.

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