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Украинские бойцы из «Стугны» уничтожили российскую бронетехнику вблизи Авдеевки

  • 1.12.2023, 21:27
Украинские бойцы из «Стугны» уничтожили российскую бронетехнику вблизи Авдеевки

Видеофакт.

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Стугна» уничтожил по меньшей мере две российские бронемашины и остановил штурм украинских позиций.

Видеозапись боевой работы украинских воинов появилась в телеграм-канале главного редактора censor.net Юрия Бутусова.

«Неповторимые эмоции украинских защитников, которые меткими выстрелами из ПТРК «Стугна» останавливают штурм украинских позиций колонной бронетехники ВС РФ на Авдеевском направлении фронта», - отмечает автор публикации.

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