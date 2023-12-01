Украинские бойцы из «Стугны» уничтожили российскую бронетехнику вблизи Авдеевки
- 1.12.2023, 21:27
Видеофакт.
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Стугна» уничтожил по меньшей мере две российские бронемашины и остановил штурм украинских позиций.
Видеозапись боевой работы украинских воинов появилась в телеграм-канале главного редактора censor.net Юрия Бутусова.
«Неповторимые эмоции украинских защитников, которые меткими выстрелами из ПТРК «Стугна» останавливают штурм украинских позиций колонной бронетехники ВС РФ на Авдеевском направлении фронта», - отмечает автор публикации.