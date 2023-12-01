Силы обороны Украины за сутки мощно отработали по складам россиян 1.12.2023, 21:56

Поражены три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Силы обороны Украины за текущие сутки мощно отработали по складам с боеприпасами российских захватчиков. Об этом говорится в оперативном сводке Генерального штаба ВСУ за 1 декабря.

«В течение суток подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять складов боеприпасов противника», - говорится в сводке.

В то же время, со своей стороны, российские захватчики нанесли 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа «Shahed-136/131». При этом, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 1 управляемую ракету Х-59 и 8 ударных БпЛА.

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