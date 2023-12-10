«Скоро будут гореть»: расследователи обнаружили заводы, где россияне производят дроны «Ланцет» 10.12.2023, 5:30

На этих заводах хранят взрывчатку.

В России продолжают наращивать производство собственных дронов «Ланцет», а также иранских дронов типа «Шахед». Недавно журналистам удалось определить, где их создают.

Поскольку точные данные о расположении заводов уже известны, на них вскоре могут случиться неприятные инциденты. Об этом «24 Каналу» рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что на заводах хранят взрывчатку.

Расследователи определили и нашли три завода в России, которые производят беспилотники «Ланцеты» и «Шахеды». Речь идет о таких российских городах:

- Калуга – 300 километров от Украины;

- Ижевск – 1300 км от Украины;

- Елабуга – 1200 километров от Украины (здесь производят «Шахеды»).

В частности, OSINT-журналисты узнали, что ижевская компания Zala Aero Group, известная как ООО ЦСТ, является ключевым игроком на российском рынке беспилотных летательных аппаратов. Там они и производят и тестируют «Ланцеты».

- Конечно, есть возможность достать до заводов. Их реально уничтожить, потому что при сборке беспилотников обязательно используют взрывчатку. Если есть взрывчатка, ее просто нужно взорвать для детонации. Механизмы есть, – отметил Роман Свитан.

Полковник запаса рассказал, что дроны для уничтожения российских заводов можно приобрести в самой России. А соответствующие люди могут устроить их запуск.

«Действительно есть понимание размещения заводов и цехов сборки, расположение на этих заводах мест, где хранят взрывчатку. Добраться туда легко с помощью БПЛА. ПВО как такового там нет», – подчеркнул военный эксперт.

Так что даже небольшой коптер с зарядом 2 килограмма тротила может выполнить эту задачу.

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