ВСУ мощно контратаковали и продвинулись вперед на Запорожском направлении 10.12.2023, 10:57

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Наступление идет к западу от Работино.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций на Западе Запорожской области. Отдельно отмечается, что ВСУ успешно контратаковали к западу от Работино.

Украинские войска 9 декабря продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. «Военкор» из РФ заявил, что украинские силы успешно контратаковали западнее Работино.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отбили российские атаки западнее Работино и Вербового и вблизи Новопокровки.

По данным аналитиков, украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области на фоне попыток России отбросить украинские войска с позиций в Крынках.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска пытаются продвинуться к востоку от Крынок и укрепляют оборону к юго-западу от Олешек, вблизи Подлесного, а также возле Кардашинки.

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