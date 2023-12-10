Кара небесная для оккупантов: использование ВСУ дронов-камикадзе вышло на новый уровень

Кара небесная для оккупантов: использование ВСУ дронов-камикадзе вышло на новый уровень1
- 10.12.2023, 14:25
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Россияне не могут спрятаться в блиндажах и тайниках.
Дроны-камикадзе активно применяются по всей линии фронта. Как украинские защитники, так и российские оккупанты используют эти беспилотники.
В частности, украинские дроны-камикадзе наносят врагу значительные потери.
Об этом «24 Каналу» рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Применение дронов-камикадзе
Владимир Фитьо отметил, что сейчас использование дронов-камикадзе вышло на новый уровень. В частности, россияне наладили производство беспилотников, а также закупают их в большом количестве. Однако захватчики делают упор не на качество, а на количество.
«Поэтому для наших защитников это представляет большую опасность. Но и украинские дроны для россиян – это «кара небесная». Это очень маневровый боеприпас, который залетает в блиндаж, тайники, уничтожает технику. Поэтому говорить о преимуществе какой-то стороны в этом направлении именно сейчас мы не можем», – объяснил он.
Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что несмотря на огромные потери среди живой силы захватчики активно применяют дроны-камикадзе против украинских бойцов.