ВСУ перерезают российскую логистику на Юге: у Z-пропагандистов началась паника 10.12.2023, 15:23

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Подразделения украинской армии заняли позиции на острове Большой Потемкин.

Российские военные пропагандисты сообщают о продвижении ВСУ на Херсонском направлении фронта, сообщает dialog.ua.

Telegram-канал War Gonzo российского пропагандиста Семена Пегова пишет, что подразделения украинской армии заняли позиции на острове Большой Потемкин.

В то же время украинский военный эксперт Александр Коваленко сообщает, что командование российской армии так и не может найти оптимальное решение проблемы левого берега, контроль ВСУ на котором расширяется.

При этом успешные действия украинской армии происходят не только в Крынках, но и к западу от населенного пункта.

Сюда россияне срочно перебрасывают подкрепление, пытаясь сдержать продвижение ВСУ.

«Так же, западнее Олешек, 24-й МСП 70-й МСД занял оборону. Возможно, это связано именно с теми интересными и очень странными делами, о которых я писал выше, а возможно и нет, но факт беспокойного окапывания отмечен. Из этого можно сделать простой вывод, что беспокойство в рядах командования ГВ «Днепр» разрастается, по все большей протяженности левого берега. И оно не удивительно, ведь практически все те участки, о которых мы говорили выше, имеют крайне ограниченную логистику, перерезание которой является для РОВ фатальным», - подчеркивает Коваленко.

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