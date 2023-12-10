В Финляндии повторно задержан один из главарей ДШРГ «Русич» 1 10.12.2023, 17:00

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Ян Петровский

Этот случай исключителен по ряду причин.

Ян Петровский, российский неонацист, являющийся одним из лидеров российской неонацистской террористической группировки «ДШРГ Русич», причастной к убийствам и пыткам военнопленных и гражданских украинцев, не успел выйти на свободу в Финляндии. Его снова задержали – на этот раз сотрудники финской криминальной полиции.

Об этом сообщает финское издание Yle. По данным журналистов, полиция начала против Петровского предварительное расследование, его подозревают в совершении террористических преступлений в Украине.

В полиции изучают материалы, которые прислала Украина. А решение о том, начинать ли расследование против Петровского по факту терроризма, может быть принято уже в начале следующей недели.

Издание отмечает, что случай такого расследования для Финляндии исключителен, поскольку подозреваемый – не гражданин страны, а преступления он совершал за ее пределами. Однако финские законы разрешают расследовать подобные дела.

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