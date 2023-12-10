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В Финляндии повторно задержан один из главарей ДШРГ «Русич»

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  • 10.12.2023, 17:00
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В Финляндии повторно задержан один из главарей ДШРГ «Русич»
Ян Петровский

Этот случай исключителен по ряду причин.

Ян Петровский, российский неонацист, являющийся одним из лидеров российской неонацистской террористической группировки «ДШРГ Русич», причастной к убийствам и пыткам военнопленных и гражданских украинцев, не успел выйти на свободу в Финляндии. Его снова задержали – на этот раз сотрудники финской криминальной полиции.

Об этом сообщает финское издание Yle. По данным журналистов, полиция начала против Петровского предварительное расследование, его подозревают в совершении террористических преступлений в Украине.

В полиции изучают материалы, которые прислала Украина. А решение о том, начинать ли расследование против Петровского по факту терроризма, может быть принято уже в начале следующей недели.

Издание отмечает, что случай такого расследования для Финляндии исключителен, поскольку подозреваемый – не гражданин страны, а преступления он совершал за ее пределами. Однако финские законы разрешают расследовать подобные дела.

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