Z-пропагандисты бьют тревогу из-за ситуацию под Авдеевкой 2 11.12.2023, 10:32

6,376

«Военкоры» называют ситуацию там «облегченной версией Бахмутской мясорубки».

Российские Оккупанты продолжают вести боевые действия на Авдеевском направлении, добившись некоторых успехов. Аналитики из Института изучения войны ISW озвучили ситуацию на этом участке фронта за прошедшие сутки. Кадры с геолокацией от 9 декабря показали, что оккупанты находятся к востоку от Степного.

Российские военкоры заявляют, что ВС РФ продвинулись к северу от коксохимического завода, атакуя ВСУ в районе промзоны и около Новокалиново. В Генштабе Украины сообщили, что накануне отразили 39 атак в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Первомайского, Северного и Тоненького. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что оккупанты атакуют позиции ВСУ независимо от погодных условий. А вот один из российских военкоров охарактеризовал Авдеевский фронт как «облегченную версию Бахмутской мясорубки».

МО РФ продолжает бросать в бой пехоту без поддержки бронетехники на укрепленные позиции ВСУ. Есть продвижения у противника и в районе Марьинки. Кадры с геолокацией от 10 декабря показали присутствие российской армии на юго-западной окраине Марьинки. Сейчас ВСУ отошли на запад города, а практически вся Марьинка уже под оккупантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».