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Ученые рассказали, что лазерные указки на самом деле делают с психикой кота

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  • 11.12.2023, 10:39
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Ученые рассказали, что лазерные указки на самом деле делают с психикой кота

Питомцы в восторге от этой игрушки, однако есть одно, но.

Лазерные указки произвели революцию в кошачьих игрушках, как только появились. Этот компактный инструмент длиной всего несколько сантиметров проецирует загадочную красную точку через всю комнату и едва ли кто-то из наших питомцев сможет устоять и не побежать за ней, пишет Inverse.

Эта мишень легко заставляет нашу кошку следовать за собой. Со временем технологии развивались, как и внешний вид лазерной указки – сегодня можно встретить даже ошейник, который проецирует красную точку перед питомцем.

В целом питомцы оказались в восторге от этой игрушки, однако есть одно, но. Дело в том, что наши кошки воспринимают красную точку лазерной указки, как материальную добычу, а потому попросту никогда не могут достичь удовлетворения, которое приносит даже простая игра с мячиком из фольги. Так действительно ли они полезны для наших питомцев?

По словам аспиранта ветеринарного факультета и научного сотрудника Республиканского университета в Монтевидео (Уругвай) Флоренсии Барриос-Фернандес, лазерные указки действительно отлично привлекают внимание наших питомцев и мотивируют их к физическим играм, однако они могут оказаться бесполезными. Фактически игра с лазерной указкой чрезвычайно похожа на то, что вы вечно могли бы нюхать любимую еду, но никогда бы не смогли ее съесть.

Наши кошки являются хищниками от природы — в дикой природе они добывают себе пишу во время охоты, а потому им нравится выслеживать и ловить добычу. По словам Барриос, исследования уже показали, что охота высвобождает в мозгу животных эндорфины. Однако кульминацией охоты является поимка добычи, тогда как в игре с лазерной указкой этого просто невозможно добыть.

В результате наш питомец находится в постоянном разочаровании от того, что не может «догнать свою добычу», это может привести к беспокойству и нежелательному поведению. Например, исследование 20222 года обнаружило связь между частыми играми с лазерной указкой и повторяющимся поведением, например, погоней за хвостом или рассматривание отражений.

Кроме того, по словам Барриос, хоть это и встречается редко, лазеры также способны повредить сетчатку наших питомцев, если направлять их прямо в глаз кошки. Впрочем, ученые отмечают, что лазерные указки в действительности могут стать хорошей игрушкой, в особенности если использовать их с некоторыми модификациями.

Например, ученые рекомендуют наводить лазерную указку на осязаемую цель, таким образом ваш питомец не окажется разочарованным в конце игры. Кроме того ветеринары советуют играть с кошками в открытых местах, чтобы избежать столкновения животного с мебелью. В целом Барриос отмечает, что вовсе не обязательно выбрасывать лазерную указку, однако владельцам животных стоит использовать ее осознанно.

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