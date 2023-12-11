Самолет с радиоактивным грузом экстренно сел в Москве 3 11.12.2023, 11:05

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иллюстративное фото

У лайнера возникли неполадки.

Самолет российской авиакомпании Utair, который летел из Ханты-Мансийска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково». На борту находились 104 пассажира и пять членов экипажа, сообщает «Немецкая волна».

По информации телеграм-каналов, также в самолете перевозили 19 кг радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов. По предварительной информации, у лайнера возникла неисправность шасси.

Это не первый случай за последнее время, когда самолеты российских авиакомпаний совершают аварийную посадку из-за технической неисправности. Всего за последние две недели стало известно более чем о 10 подобных инцидентах.

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