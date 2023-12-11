Пожар в центре Москвы: загорелась Российская госбиблиотека 2 11.12.2023, 12:05

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Загорелась крыша здания.

В самом центре Москвы произошел пожал: загорелась Российская государственная библиотека, располагающаяся на улице Воздвиженка в районе Арбата Центрального административного округа столицы страны-агрессора, передает Диалог.UA со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Сообщается, что загорелась крыша здания библиотеки, площадь пожара составляет от 5 квадратных метров.

По предварительной информации, вспыхнули деревянные конструкции на крыше здания, но в то же время точную причину возгорания установить пока не удалось.

Впрочем, есть подозрение, что строители, которые делали на крыше ремонт, не выключили обогреватель. Эту версию выдвинули прибывшие на место происшествия.

Ничего не говорится о том, пострадали ли экспонаты, находящиеся в помещениях библиотеки.

К слову, Российская государственная библиотека является крупнейшим зданием архивов литературы в Европе.

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