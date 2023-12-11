закрыть
11 декабря 2023, понедельник, 12:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пожар в центре Москвы: загорелась Российская госбиблиотека

2
  • 11.12.2023, 12:05
  • 2,504
Пожар в центре Москвы: загорелась Российская госбиблиотека

Загорелась крыша здания.

В самом центре Москвы произошел пожал: загорелась Российская государственная библиотека, располагающаяся на улице Воздвиженка в районе Арбата Центрального административного округа столицы страны-агрессора, передает Диалог.UA со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Сообщается, что загорелась крыша здания библиотеки, площадь пожара составляет от 5 квадратных метров.

По предварительной информации, вспыхнули деревянные конструкции на крыше здания, но в то же время точную причину возгорания установить пока не удалось.

Впрочем, есть подозрение, что строители, которые делали на крыше ремонт, не выключили обогреватель. Эту версию выдвинули прибывшие на место происшествия.

Ничего не говорится о том, пострадали ли экспонаты, находящиеся в помещениях библиотеки.

К слову, Российская государственная библиотека является крупнейшим зданием архивов литературы в Европе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун
В Москве начинается смута
В Москве начинается смута Андреас Умланд