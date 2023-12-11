Журналисты-расследователи: Беларусь поставляет в Россию люксовые авто в обход санкций 3 11.12.2023, 12:20

На обходе санкций зарабатывает окружение Лукашенко.

После начала полномасштабной войны российских войск в Украине через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западный компаний. Об этом говорится в совместном расследовании «Бюро», «Верстки» и «Киберпартизан».

Расследователи изучили данные таможенной службы и пришли к выводу, что через Беларусь в Россию ввезли около тысячи легковых автомобилей из Европы и США на сумму более 100 миллионов долларов.

Санкции запрещают поставки в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро. При этом на Беларусь ограничения не распространяются. Журналисты выяснили, что белорусские компании воспользовались этой лазейкой и организовали «параллельный импорт» премиальных машин.

В расследовании указано, что после начала войны и последующих санкций в отношении России, поставки машин из ЕС в Беларусь выросли в четыре раза - почти до 1,5 миллиарда евро, а в 2023 году поставки превысили 1,7 миллиарда евро. В таможенных декларациях страной происхождения этих машин указаны Германия, США, Великобритания, Италия, Швеция, Австрия, Ирландия, Бельгия, а производителями — заводы Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo и другие. За девять месяцев 2023 года из этих стран в Беларусь вывезли почти 60 тысяч машин.

Поставками премиальных авто западных брендов из Беларуси в Россию занимаются более 30 белорусских компаний. Как минимум пять из них связаны с белорусскими властями. Так, компанией «Зип-Лайн» владеет Андрей Пискарев. Он начинал карьеру в белорусском МИДе, а после работал на крупного бизнесмена Юрия Чижа, которого называли «кошельком» Лукашенко.

«Зип-Лайн» поставляла в Россию автомобили Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley на общую сумму около 5 миллионов долларов.

Еще одна компания связанная с белорусскими властями - «Атлант-М Британия». С января по октябрь этого года компания поставила в Россию автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие почти на 5 миллионов долларов.

Компания «Кастом-Сервис» за десять месяцев 2023 экспортировала люксовые авто из Беларуси в Россию на сумму более чем 8,5 миллиона долларов. Фирму возглавляет Виталий Соболевский - зампред Ассоциации таможенных представителей Беларуси.

Расследователи также выяснили, что сын бывшего высокопоставленного военнослужащего внутренних войск Игоря Дзеранова Феликс Дзеранов владеет компанией «Техно-Джэт Групп», которая, согласно таможенным данным, поставляла в Россию премиальные автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche немецкого производства. Общая стоимость автомобилей - более 15 миллионов долларов.

«Премиальная транспортная компания» россиянина Ахмада Абуева, как указано в расследовании, за десять месяцев 2023 года поставила в Россию автомобили люкс-сегмента общей стоимостью более 15,6 миллиона долларов. В своих соцсетях Абуев указал, что связан с российской «Городской транспортной компанией» («GTK Авто»), которая занимается параллельным импортом легковых и грузовых автомобилей из Европы, ОАЭ и Китая.

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