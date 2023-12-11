Серена Уильямс и ее муж стали первыми звездами, получившими Tesla Cybertruck

Серена Уильямс и ее муж стали первыми звездами, получившими Tesla Cybertruck3
- 11.12.2023, 13:48
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Звездная пара оказалась в первой группе клиентов, получившими футуристический автомобиль.
Серену Уильямс и ее мужа Алексиса Оганяна видели в Майами, направляющейся на вечеринку в новехонькой Tesla Cybertruck. Алексис, один из основателей Reddit, был в числе первой группы клиентов, получивших новейшую версию автомобиля. Об этом пишет Daily Mail.
30 ноября Алексис присутствовал на прямой трансляции на заводе Tesla в Техасе, где Илон Маск лично привел его к его новому Cybertruck.
Последняя версия модного футуристического автомобиля Tesla стоит 49 890 долларов за заднеприводную версию и 68 890 долларов за полноприводную.
Во время последней прогулки по Майами Алексис сел за руль своей потрясающей новой машины, а Серена заняла переднее пассажирское сиденье.
Serena Williams and husband Alexis Ohanian were spotted driving the new, recently-launched Tesla bakkie, the futuristic Cybertruck. pic.twitter.com/r1AHC3f8dn— Thami Masemola (@ThamiMasemola) December 11, 2023
Они посетили звездную вечеринку, устроенную миллиардером Уэйном Бойчем, происходящим из династии угледобытчиков.
Уэйн устроил вечеринку посреди Art Basel, всемирно известной арт-ярмарки, которую обожают посещать знаменитости.
Серена и Алексис присоединились к блестящему списку гостей, в который вошли Леонардо Ди Каприо, Том Брэди, Синди Кроуфорд и Дуэйн Уэйд.
На вечеринке, как сообщили инсайдеры, присутствовали и выступали Snoop Dog и Lil Wayne.
Менее чем двумя неделями ранее Алексис Оганян был в Техасе на церемонии, где Илон раздавал новые Cybertrucks.
Алексис стал третьим человеком в мире, получившим эту машину. Еще одним счастливым обладателем футуристического авто стал основатель и генеральный директор Trousdale Ventures Филипп Сарофим.
Напомним, поставки Tesla Cybertruck начнутся через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. Самый дешевый вариант Cybertruck будет доступен только в 2025 году. Вполне возможно, что Tesla позже снизит стартовую цену пикапа.