Серена Уильямс и ее муж стали первыми звездами, получившими Tesla Cybertruck 3 11.12.2023, 13:48

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Звездная пара оказалась в первой группе клиентов, получившими футуристический автомобиль.

Серену Уильямс и ее мужа Алексиса Оганяна видели в Майами, направляющейся на вечеринку в новехонькой Tesla Cybertruck. Алексис, один из основателей Reddit, был в числе первой группы клиентов, получивших новейшую версию автомобиля. Об этом пишет Daily Mail.

30 ноября Алексис присутствовал на прямой трансляции на заводе Tesla в Техасе, где Илон Маск лично привел его к его новому Cybertruck.

Последняя версия модного футуристического автомобиля Tesla стоит 49 890 долларов за заднеприводную версию и 68 890 долларов за полноприводную.

Во время последней прогулки по Майами Алексис сел за руль своей потрясающей новой машины, а Серена заняла переднее пассажирское сиденье.

Serena Williams and husband Alexis Ohanian were spotted driving the new, recently-launched Tesla bakkie, the futuristic Cybertruck. pic.twitter.com/r1AHC3f8dn — Thami Masemola (@ThamiMasemola) December 11, 2023

Они посетили звездную вечеринку, устроенную миллиардером Уэйном Бойчем, происходящим из династии угледобытчиков.

Уэйн устроил вечеринку посреди Art Basel, всемирно известной арт-ярмарки, которую обожают посещать знаменитости.

Серена и Алексис присоединились к блестящему списку гостей, в который вошли Леонардо Ди Каприо, Том Брэди, Синди Кроуфорд и Дуэйн Уэйд.

На вечеринке, как сообщили инсайдеры, присутствовали и выступали Snoop Dog и Lil Wayne.

Менее чем двумя неделями ранее Алексис Оганян был в Техасе на церемонии, где Илон раздавал новые Cybertrucks.

Алексис стал третьим человеком в мире, получившим эту машину. Еще одним счастливым обладателем футуристического авто стал основатель и генеральный директор Trousdale Ventures Филипп Сарофим.

Напомним, поставки Tesla Cybertruck начнутся через шесть лет после того, как Илон Маск впервые написал о создании автомобиля и через четыре года после того, как он продемонстрировал футуристический пикап. Самый дешевый вариант Cybertruck будет доступен только в 2025 году. Вполне возможно, что Tesla позже снизит стартовую цену пикапа.

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