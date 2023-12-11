В РФ проходят облавы: части россиян закрыли выезд из страны 11.12.2023, 14:16

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Страна превращается в огромную зону.

Путинский режим с каждым днем находит новые способы «закрутить гайки» и обеспечить армию новым «пушечным мясом». Теперь избежать службы в РФ становится еще сложнее, а уж выехать из страны подпадающим под призыв даже после «часа Х» – уже нереально. Страна превращается в огромную зону, пишет oboz.ua.

Снова «железный занавес»

Самым главным новшеством призыва в России стало вступившее в силу требование о сдаче загранпаспорта. В течение пяти дней россияне, имеющие ограничения на выезд в том числе из-за призыва на военную службу, должны сдать документ на хранение в выдавший его орган (например, в МВД, МИД, ФСБ и др.).

Если же не сдать его в установленный срок и попытаться выехать из России, то паспорт могут изъять на границе, так как документ будет считаться недействительным.

Но даже если и добровольно сдашь свой загранник, то выехать из страны без прохождения службы уже не получится. Теперь чтобы вернуть загранпаспорт назад, россиянам нужно будет предоставить военный билет с проставленной отметкой об окончании службы.

Новые правила касаются тех, кто подлежит призыву – то есть, мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на отсрочку или же освобождение от службы.

«Не страна, а большая зона», «Граница закрывается», «И снова привет, «железный занавес» – это самые мягкие комментарии россиян, часть из которых только сейчас осознала, чем грозит им развязанная Путиным война.

Облавы на мигрантов

«Впечатлились» и трудовые мигранты из стран Азии, только-только получившие российское гражданство. Теперь приехавшие «за лучшей жизнью» в РФ оказались первыми кандидатами на убой. Практически во всех регионах страны-агрессора сегодня проходят рейды и облавы.

Например, в Рязани мигрантам, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет, вручили повестки в военкомат прямо на оптовой базе. А в аэропорту Владивостока городская полиция устроила облаву на таксистов-мигрантов.

Военная полиция и военный следком провели рейд на мигрантов с российскими паспортами и в Ижевске. Задержанных мужчин от 18 до 27 лет пообещали отправить на срочную службу, а тем, кто старше 27 лет, «предложат заключить контракт». Но сути это особо не меняет – в итоге всех отправят на войну.

Российский аналитик Анатолий Несмиян назвал такую ситуацию «прекрасным мотивом на уменьшение численности огромной армии мигрантов, получающих российское гражданство». Также он заявил, что власти РФ идут на это «не от хорошей жизни».

«С одной стороны - катастрофическая нехватка рабочих рук, с другой - нужно пушечное мясо. Мясо требуется прямо сейчас, поэтому решают приоритетную задачу», - написал Несмиян в своем Telegram-канале.

Перспектива – на тот свет

Все чаще россияне возмущаются как отправкой на войну в Украине, так и отсутствием демобилизации. Но до настоящих протестов дело так и не дошло.

«Рассчитывать на это вряд ли стоит. Во-первых – это рабская психология россиян. Во-вторых – путинский режим пойдет на силовое подавление даже малейшей угрозы», - говорит собеседник журналистов в разведке.

Единственное, что изменилось с начала полномасштабного вторжения, так это нежелание россиян идти на войну. «В 2022 г. они рассчитывали на быструю победу, теперь же боятся погибнуть в Украине. И потому так много релокантов и тех, кто прячется от повесток на территории РФ», – говорит офицер.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери армии страны-агрессора составили уже почти 340 тысяч оккупантов.

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