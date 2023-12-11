Генерал ВСУ Сырский: РФ пошла на захват ключевого узла на востоке 8 11.12.2023, 14:29

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Александр Сырский

Россияне пошли в наступление.

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытаются заблокировать Купянск в Харьковской области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Армия страны-агрессора РФ также пробует захватить село Синевка Купянского района на Харьковщине, подчеркнул он в сообщении в Telegram.

«Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синевка», - пояснил украинский генерал.

По его данным, россияне несут значительные потери в живой силе, поэтому перебрасывают в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения.

В то же время агрессор ведет активные наступательные действия в направлении Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого, а также в направлении Северска.

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