Генерал ВСУ Сырский: РФ пошла на захват ключевого узла на востоке

Генерал ВСУ Сырский: РФ пошла на захват ключевого узла на востоке8
- 11.12.2023, 14:29
- 10,510
Россияне пошли в наступление.
Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытаются заблокировать Купянск в Харьковской области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Армия страны-агрессора РФ также пробует захватить село Синевка Купянского района на Харьковщине, подчеркнул он в сообщении в Telegram.
«Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синевка», - пояснил украинский генерал.
По его данным, россияне несут значительные потери в живой силе, поэтому перебрасывают в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения.
В то же время агрессор ведет активные наступательные действия в направлении Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого, а также в направлении Северска.