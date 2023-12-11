Оккупанты пытались спрятаться среди деревьев, но их обнаружил украинский дрон 1 11.12.2023, 15:15

Ювелирная работа оператора дрона-камикадзе заслуживает восхищения.

Украинский оператор FPV-дрона атаковал двух российских захватчиков, скрывавшихся между деревьями на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

«Ювелирная работа оператора дрона-камикадзе, заслуживающего восхищения. Наш пилот элегантно провел FPV между стволами деревьев и очень близко познакомил птичку с российским солдатом. Последнее фото особенно удалось», - добавили в сообщении к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».