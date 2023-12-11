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Оккупанты пытались спрятаться среди деревьев, но их обнаружил украинский дрон

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  • 11.12.2023, 15:15
Оккупанты пытались спрятаться среди деревьев, но их обнаружил украинский дрон

Ювелирная работа оператора дрона-камикадзе заслуживает восхищения.

Украинский оператор FPV-дрона атаковал двух российских захватчиков, скрывавшихся между деревьями на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс. 

«Ювелирная работа оператора дрона-камикадзе, заслуживающего восхищения. Наш пилот элегантно провел FPV между стволами деревьев и очень близко познакомил птичку с российским солдатом. Последнее фото особенно удалось», - добавили в сообщении к видео.

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