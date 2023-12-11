Польша разблокировала самый большой грузовой пункт пропуска на границе с Украиной 2 11.12.2023, 19:44

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Пункт Ягодин – Дорохуск заработал после более чем месяца блокирования.

Польша разблокировала самый большой грузовой пункт пропуска с Украиной – «Ягодин – Дорохуск». Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Блокада пункта пропуска «Ягодин – Дорохуск» завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши», — говорится в Facebook министра.

По информации Государственной таможенной службы, въезда в Украину через Ягодин ожидают около 1000 грузовиков, столько же – выезда (половина – в электронной очереди).

Об окончании блокады также сообщила Государственная пограничная служба.

«Сегодня в 14.00 завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска «Дорохуск – Ягодин». Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении пограничников.

По словам Кубракова, завершению блокады предшествовали десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях.

«Это была сложная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены», — указал министр.

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