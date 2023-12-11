РосСМИ рассказали подробности о задержанном за подрыв БАМа белорусе 1 11.12.2023, 21:44

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Сергей Еремеев

Мужчину этапируют.

Белоруса Сергея Еремеева, которого обвиняют в подрыве поездов в Бурятии, этапируют в Иркутск. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По данным издания, «спецслужбы Беларуси провели обыски сразу у нескольких знакомых Сергея Еремеева». У них изъяли телефоны и технику. Ранее об этом же писал правозащитный центр «Весна».

По материалам дела, взрывчатку Еремеев якобы получил в Беларуси и провез на Дальний Восток. Ему якобы передали «не менее семи неустановленных взрывных устройств»

В результате взрывов 29 и 30 ноября двух поездов с нефтепродуктами, следовавших из Тайшета в Тынду и Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали, произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами, что временно блокировало движение по магистрали.

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