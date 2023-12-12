Британская разведка назвала одно из главных преимуществ бойцов ВСУ ночью 12.12.2023, 13:14

Многочисленные сообщения от оккупантов подчеркивали эту тенденцию с начала войны.

Британская разведка указала превосходство украинских сил над российскими, которое заключается в оснащении приборами для ведения боевых задач в ночное время суток.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что, вероятно, российские силы продолжают сталкиваться с трудностями во время ведения боевых действий ночью. Многочисленные сообщения от боевиков подчеркивали эту тенденцию с начала войны, особенно в конце ноября 2023-го года.

Так, один пользователь социальных сетей назвался российским солдатом, который находится на оккупированной части Херсонской области. Он отметил нехватку приборов ночного видения и камер, способных работать в условиях низкой освещенности для беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает британская разведка, приборы ночного видения часто упоминаются в списках приоритетного оборудования, в отношении которого российские подразделения обращаются с запросами к своим семьям и симпатикам.

«Украинские силы часто оснащены приборами ничего видения от международных партнеров», - отмечается в сообщении.

Британская разведка предположила, что наверняка еще существует культурный элемент этой проблемы России, потому что российская военная подготовка редко уделяет внимание ночным учебам, вместо этого, обычно, проводятся стандартные постановочные мероприятия для того, чтобы поразить старших офицеров. Напротив, один российский солдат утверждал, что украинские силы «двигаются в основном ночью».

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