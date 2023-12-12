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Три скрытых момента в визите Лукашенко в Экваториальную Гвинею

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  • 12.12.2023, 14:27
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Три скрытых момента в визите Лукашенко в Экваториальную Гвинею

Довольно предсказуемо, что 74 «конкретных совместных проекта» закончатся пшиком.

9-10 декабря Александр Лукашенко совершил официальный визит в Экваториальную Гвинею. UDF рассказывает о скрытых моментах этого визита.

Зачем понадобилось строительство новой столицы

Диктатор центральноафриканского государства Теодоро Обианг Нгема Мбасого повез руководителя Беларуси из столицы страны, располагающуюся на острове, на материковую часть страны – чтобы там осмотреть новую строящуюся столицу Сьюдад-де-ла-Пас, название которого с испанского переводится как Город мира.

Но что не объяснили в официальных сообщениях, так это зачем понадобилось строительство нового города. А, судя по информации африканских СМИ, он строится из-за страха руководства Экваториальной Гвинеи за свою безопасность.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого руководит государством уже 44 года: в 1979-м он в результате военного переворота сверг собственного дядю, который после был расстрелян. С тех порт страна превратилась в жестокую диктатуру, которую сравнивают с Северной Кореей.

Но все же оппозиция время от времени дает о себе знать, случаются и попытки госпереворота. Поэтому диктатор создает новый укрепленный район, в котором до него будет трудно добраться.

Лукашенко встречал сын диктатора, чье состоянии оценивается в 800 млн долларов

С открытием в 1990-х месторождений нефти руководство Экваториальной Гвинеи сказочно разбогатело. Ныне свыше 90% доходов госбюджета формируют доходы от нефтегазодобывающего сектора. Но до простых граждан деньги не доходят: до сих пор более половины населения страны живет за чертой бедности. И это при том, что денег на них пришлось бы потратить не так уже и много: в Экваториальной Гвинее живут всего 1,2 млн человек. Деньги оседают в карманах диктатора и его родственников.

Александра Лукашенко в аэропорту встречал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге. Белорусские госСМИ умолчали о том, то это сын диктатора от первого брака. Западные СМИ пишут, что он успел потратить уже более 500 млн долларов.

В 2014 году власти США конфисковали у него особняк стоимостью 30 миллионов долларов в Малибу и другие активы. В 2016-м швейцарская прокуратура конфисковала принадлежащие ему 11 роскошных автомобилей, которые продали на акционе примерно за 27 млн долларов.

В 2021 году вице-президент Экваториальной Гвинеи был оштрафован во Франции и приговорен к условному наказанию за использование государственных денег для финансирования роскошного образа жизни в европейской стране.

В начале 2023-го у него конфисковали роскошную яхту в ЮАР.

Лукашенко во время своего визита заявил о надеждах помочь Экваториальной Гвинее технологиями в сельском хозяйстве и промышленности. Проблема в том, что руководству этой страны на них плевать – им достаточно нефтедолларов на свои нужны, а улучшать жизнь простых людей они не собираются.

Довольно предсказуемо, что 74 «конкретных совместных проекта» закончатся пшиком.

Зачем в Экваториальной Гвинее понадобилась Абельская

Лукашенко в его командировке традиционно сопровождал его младший сын Николай. Но в этот раз рядом с ними была руководитель лукашенковской больницы Ирина Абельская.

Вероятно, лишь сотрудничество в области медицины всерьез интересует руководство африканского государства в контактах с режимом Лукашенко. Абельскую пригласили в местную клинику, где лечат руководство страны.

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