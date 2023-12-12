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Белорусская ПВО атаковала российский дрон

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  • 12.12.2023, 16:59
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Белорусская ПВО атаковала российский дрон

Опубликованы обстоятельства атаки Украины с территории Беларуси.

Украинское издание TEXTY.ORG.UA опубликовало инфографику приблизительных траекторий движения российских беспилотников, атаковавших Украину с 6 сентября до 3 ноября. В соответствии с ней, одна из атак произошла с территории Беларуси, БПЛА направился в Хмельницкую область.

Данные для составления инфографики журналисты взяли у украинского мониторингового канала Monitor, который специализируется на фиксации траектории движения российской авиации, дронов и ракет. 

«Флагшток» обратился к специалистам мониторингового канала с просьбой указать обстоятельства атаки с территории Беларуси: 

— На карте может некорректно отображаться маршрут экспериментальных российских БПЛА из легких материалов, фанеры и двигателей, т. е. не Шахидов. Они прошли по границе Беларуси около 00:00–02:00 в ночь с 24.10 на 25.10. Запуски БПЛА с территории Беларуси за период наблюдения не зафиксированы.

Эта информация согласуется с данными сервиса, фиксирующего объявления воздушных тревог Map air alerts: над Киевской и Житомирской областями Украины в ночь с 24 на 25 ноября была объявлена протяженная воздушная тревога. Над Киевской областью тревога былая объявлена в 23:59, завершилась в Житомирской в 04:47. 

Время фиксации российского БПЛА в приграничье совпало с днем, когда жители полесских райцентров Гомельской области зафиксировали звук громких взрывов. 

Это произошло ночью 25 октября в 4:04. Жители Мозыря услышали громкий звук взрывов. Шум был такой силы, что многие почувствовали вибрацию стен и услышали дребезжание стекол, залаяли испуганные собаки, сработали сигнализации автомобилей. Люди, слышавшие взрыв, описывают его как «ужасный». Некоторые люди смогли услышать два или три отдельных взрыва. Об этом мозыряне массово делились в социальных сетях 25 октября.

Кроме жителей Мозыря в это же время звук взрыва услышали жители соседних деревень. Шум взрывов был зафиксирован также в Наровлянском, Ельском районах.

Житель Мозыря, который зафиксировал взрыв, находясь на улице, на условиях анонимности сообщил «Флагштоку» об ощущаемом эпицентре взрыва:

— Источник звука находился где-то за НПЗ, то есть в направлении Наровли.

Другой источник сообщил, что шум происходил из района деревни Большой Боков, где с начала полномасштабного вторжения в Украину расположены ракетные комплексы противовоздушной обороны:

— Было два пуска с Бокова.

Действующие власти предпочли не замечать взрыв. 

На вопрос о взрывах по дежурному телефону МЧС «Флагштоку» тогда ответили:

— Я не могу ответить на этот вопрос, все у нас спокойно. Это могут быть… может хулиганы баловались, что-то громко стукнуло. У нас все спокойно, все хорошо, волноваться не о чем.

Анонимный милицейский паблик, который специализируется на освещении репрессий на Полесье, 26 октября дал заведомо нереалистичную версию:

— С 23.10 по 27.10.2023 в Коростеньском месторождении гранитов в Украине проводятся запланированные подрывные работы. Да-да, вот так все просто, наши соседи всего лишь занимаются своей промышленностью.

Милиционеров не смутило значительное удаление этого города (125 километров от Мозыря), а также тот факт, что взрывные работы по ночам не проводят.

Таким образом можно сделать вывод, что из-за пролетающего в приграничье российского беспилотника в 4:04 ночи 25 октября произошло боевое применение ракетных комплексов противовоздушной обороны, расположенных в Мозырском районе. 

Судя по тому, что беспилотник продолжил движение из приграничья в направлении Хмельницкой области Украины, поразить российский дрон тогда не удалось.

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