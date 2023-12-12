Разведка США: Россия за два месяца потеряла под Авдеевкой 13 тысяч солдат 12.12.2023, 20:01

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И более 200 боевых машин.

С октября армия страны-агрессора России на оси Авдеевка — Новопавловка в Донецкой области потеряла более 13 000 солдат и 220 боевых машин. Об этом свидетельствуют новые рассекреченные разведданные, сообщил CNN представитель Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон.

По его словам, потери России за два месяца на Авдеевском направлении эквивалентны потере «шести маневренных батальонов только по технике».

Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится к наступлению, чтобы завоевать Украину, но штурмы его армии не привели «к стратегическим успехам», отмечает Уотсон.

Он предполагает, что Россия надеется на тупик на фронте этой зимой, который якобы может ослабить западную поддержку Украины. Поэтому Путин, по словам Уотсона, «явно следит за тем, что происходит в Конгрессе».

По данным Генштаба ВСУ на 12 декабря, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 800 российских оккупантов. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения превысили более 340 тысяч военных.

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