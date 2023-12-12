Чиновник Минобороны заявил, что белорусские военные могут работать по Starlink 5 12.12.2023, 20:24

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Но на сайте покрытия сервиса Беларусь не значится.

Белорусские военные имеют возможность работать по спутниковой системе Starlink. Об этом «СБ ТВ» рассказал начальник управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генерального штаба ВС Беларуси полковник Игорь Данильчик.

Спикер отметил, что в стране уделяют пристальное внимание развитию системы радиоэлектронной борьбы.

— До 2025 года мы планово завершим перевод наших воинских частей на новые средства РЭБ. Причем линейка этих средств будет включать полную номенклатуру, которая позволит нам работать в радиочастотном спектре от 1 МГц до 6000 МГц. Короткие волны, ультракороткие волны… Можем воздействовать на любые средства связи на поле боя. У нас нет исключений. Можем работать по всевозможной коротковолновой радиосвязи, по сотовой связи, по Digital Mobile Radio, которая сейчас всеми используется. Мы можем работать по спутниковым системам связи, по спутниковой навигации и так далее. Есть возможность работать по Starlink. В общем, я не знаю, по каким системам связи мы не можем работать, — сказал Данильчик.

Отметим, что, согласно актуальной карте покрытия на официальном сайте Starlink, в Беларуси сервис недоступен.

Так выглядит карта доступа к Starlink на 12 декабря 2023 года. Голубым помечены регионы, где сервис доступен. Темно-серым цветом — страны, где нет покрытия. Скриншот официального сайта

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

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