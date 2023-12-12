Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель 12.12.2023, 22:33

Впервые с конца июня.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE упала на 4% — до $72,99 за баррель по состоянию на 20:53 по Минску.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 4,16%, до $68,35 за баррель.

Причиной падения цен на нефть стали данные о росте потребительских цен в США за ноябрь, как сообщает Reuters. С учетом этих данных можно предположить, что Федеральная резервная система США вряд ли снизит процентные ставки в начале следующего года. Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают опасения избыточного предложения и замедления спроса.

Нефть переживает самое длительное недельное падение с 2018 года, потеряв около 20% со своего пика в конце сентября, как указывает Bloomberg. Прогнозы о замедлении роста потребления в Китае и сохраняющиеся риски рецессии в США формируют неблагоприятные перспективы для спроса на нефть в первом квартале.

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